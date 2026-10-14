Собянин: силы ПВО уничтожили еще 30 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО министерства обороны России отразили атаку еще 30 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил Сергей Собянин в MAX.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее градоначальник сообщал об уничтожении 60 беспилотников на подлете к городу. Общее число сбитых аппаратов с вечера 13 октября достигло 90.

На фоне налета Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в четырех аэропортах московского авиаузла. Меры затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов.