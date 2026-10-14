Собянин сообщил о ликвидации уже 60 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО министерства обороны России уничтожили еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении 50 БПЛА на подлете к городу. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 60.

На фоне атаки Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах столичного авиаузла. Меры затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, противник ночью атакует Ставропольский край. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают налет на промышленную зону Невинномысска.