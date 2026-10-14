02:18Мэр Москвы
Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожены еще 16 БПЛА, летевших к столице
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны уничтожили еще 16 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в MAX.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении 34 беспилотников на подлете к городу. Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 50.
На фоне атаки Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах. Меры затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.