Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожены еще 16 БПЛА, летевших к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны уничтожили еще 16 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в MAX.

Ранее Собянин сообщал об уничтожении 34 беспилотников на подлете к городу. Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 50.

На фоне атаки Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах. Меры затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.