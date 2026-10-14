00:30Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 34 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал/"Минобороны России"
Еще четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы, уничтожили силы противовоздушной обороны. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник.
Вечером 13 октября мэр Москвы сообщил о 30 вражеских аппаратах, которые сбили на подлете к Москве. Общее число БПЛА достигло 34.
На этом фоне Росавиация ограничила работу столичных аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский.