Названы две главные причины пожаров на московских балконах

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Стали известны главные причины пожаров, возникающих на московских балконах. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин в интервью РИА Новости.

Так, эксперт выделил две основные причины возникновения таких пожаров.

"Первая – это курильщики, бросающие окурки из окон или со своих балконов, вторая – захламление балконов личными вещами", – заявил он.

Специалист призвал не бросать из окон и с балконов горящие окурки.

"Если у вас имеется лоджия или балкон застеклён, то не оставляйте окна открытыми", – предупредил Гладилин.

Спикер посоветовал не держать на балконе личные вещи, а также взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества. Также не стоит заряжать там электрические приборы и аккумуляторы, добавил специалист.

Ранее в МЧС рассказали, что делать при пожаре за дверью квартиры. Там напомнили, что пользоваться лифтом во время эвакуации строго запрещено.

В ведомстве также назвали подходящий для дома огнетушитель. Эксперты также порекомендовали заранее потренироваться в применении противопожарного средства.