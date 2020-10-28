В МЧС рассказали, что делать при пожаре за дверью квартиры

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова
Главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями столичного главка МЧС Антон Гладилин рассказал, какие действия нужно предпринимать при возникновении пожара за дверью квартиры.
По словам специалиста, не стоит пытаться выйти из квартиры, так как существуют риски отравления дымом и дезориентации в пространстве.
"Лучше уйти в дальнюю от входной двери комнату, прикрывая за собой все двери, чтобы снизить уровень распространения дыма в то помещение, в котором вы будете находиться", – заявил Гладилин в беседе с РИА Новости.
После этого стоит обязательно сообщить о произошедшем в пожарную охрану по телефонам 101, 01 или 112. В разговоре необходимо указать, на каком этаже и в каком помещении вы находитесь.
"Обязательно сообщить точный адрес места пожара, где происходит пожар, и есть ли угроза людям, находящимся в здании", – сказал Гладилин.
Если человек узнал о пожаре, войдя в дом с улицы, следует попытаться произвести эвакуацию жителей. Для этого лучше использовать незадымляемую лестничную клетку, которая имеется во многих многоэтажных домах.
Специалист напомнил, что пользоваться лифтом во время эвакуации строго запрещено.
"При внезапной остановке лифта человек с большой долей вероятности получит отравление продуктами горения", – пояснил Гладилин.
Ранее в МЧС назвали подходящий для дома огнетушитель. В ведомстве также порекомендовали заранее потренироваться в применении противопожарного средства.
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