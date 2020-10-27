В МЧС назвали подходящий для дома огнетушитель

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стало известно, какой огнетушитель лучше всего подойдет для дома. Об этом рассказал главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин в интервью РИА Новости.
Специалист сообщил, что существует 6 классов пожара. Для каждого из них подходит определенный тип огнетушителя.
Так, к классу пожара А относится горение твердых веществ – бумаги, дерева, пластика. Класс B включает в себя горение жидких веществ. Это может быть масло, бензин или спирт. Класс С предполагает горение газов, D – металлов, Е – электропроводки, напряжением до 1000 В, F – радиоактивных элементов.
"В квартире с большой долей вероятности мы встретим твердые вещества, горючие жидкости и электроприборы. То есть нам нужен огнетушитель, способный потушить классы пожаров А, В и Е", – пояснил Гладилин.
Он отметил, что на каждый огнетушитель нанесена этикетка, на которой указаны тип и объем. Кроме того, на ней имеется информация о том, какие классы пожаров эффективно тушит устройство. Они обозначены в виде букв и рисунков.
Гладилин предупредил, что на некоторых огнетушителях может находиться надпись "ВСЕ" в разделе классов тушения пожаров. Подобное не должно вводить пользователя в заблуждение.
"Этим огнетушителем мы эффективно потушим горящие жидкости (класс В), газы (класс С) и электропроводку (класс Е)", – подчеркнул Гладилин.
В МЧС рекомендовали потренироваться в применении противопожарного средства. Лучше всего сделать это на свежем воздухе вдали от строений, автомобилей и людей.
"Так вы будете готовы применять огнетушитель при возникновении пожара по назначению", – заключил специалист.
Ранее в МЧС рассказали, как правильно тушить горящий автомобиль. В ведомстве отметили, что машина может полностью сгореть за 4–6 минут.
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