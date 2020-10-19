МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порывы ветра в Московской области в ночь на вторник начнут усиливаться до 17 метров в секунду. Об этом говорится на официальном сайте МЧС РФ по Подмосковью.

"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 23:00 19 октября, с сохранением до 18:00 20 октября по Московской области ожидается усиление западного ветра порывами 12–17 метров в секунду", – предупредили в экстренном ведомстве.

Жителям Подмосковья напомнили, что при сильном ветре надо обходить шаткие строения и здания, где неустойчивая кровля. Кроме того, пешеходам рекомендуется не стоять рядом с деревьями.

Водителям посоветовали убрать автомобиль в гараж, при его отсутствии – оставить подальше от деревьев.

Ранее синоптики сообщили о потеплении в Москве к концу рабочей недели. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал россиян не ждать возвращения бабьего лета.