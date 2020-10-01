Синоптик рассказал, когда автомобилистам стоит менять резину

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец посоветовал автомобилистам менять резину на зимнюю в последние семь дней октября. По прогнозам метеоролога, именно в этот период в европейскую часть России придут смешанные осадки, сообщает "Газета.ру".
"В последнюю семидневку октября температура вернется к климатической норме, опустившись ниже +5... +6 градусов, – благоприятная температура для перехода осадков в смежную фазу", – отметил специалист.
Тишковец пояснил, что это не означает, что наметет сугробы, но появится первый неустойчивый снег. "Смешанные осадки и такая температура означают, что необходимо уже потихонечку переобуваться", – добавил он.
По словам метеоролога, как правило менять резину начинают в середине октября, но в этот раз антициклон принесет солнечную сухую погоду с температурой на пять-семь градусов выше климатической нормы.
Главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что временный снежный покров может образоваться в Москве в конце октября. При этом температура в столице будет близка к климатической норме. Спустя время снег растает и установится только через месяц-полтора.
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