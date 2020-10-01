Сезон работы фонтанов в столице продлили на 10 дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезон работы фонтанов в городе продлили до 10 октября. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с установившейся теплой погодой мэром города Сергеем Собяниным принято решение продлить сезон работы московских фонтанов до 10 октября", – сообщил Бирюков. По его словам, потом фонтаны приостановят работу, будут специальные мероприятия по консервации их на зиму.

Заместитель мэра добавил, что по традиции сезон фонтанов заканчивается в Москве 1 октября. В настоящий момент в городе насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов, а также водных устройств.

Ранее гид по фонтанам подготовили для посетителей ВДНХ. Протяженность маршрута составляет около четырех километров. Время прохождения – порядка 45 минут.