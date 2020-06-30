Гид по фонтанам подготовили для посетителей ВДНХ

Фото: ВДНХ
Выставка достижений народного хозяйства подготовила путеводитель по своим фонтанам. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В него вошли как символы Москвы, среди которых "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос", так и небольшие и менее известные фонтаны ВДНХ. Путеводитель, подготовленный пресс-службой выставки, представляет собой схему, на которой обозначено девять точек – одиночные фонтаны и фонтанные комплексы", – рассказали в пресс-службе столичного комплекса.
Отмечается, что в гиде можно найти фотографии, названия и годы создания фонтанов. Протяженность маршрута составляет около четырех километров. Время прохождения – порядка 45 минут.
Представители ВДНХ обратили внимание, что данный путеводитель по фонтанам является первым в истории. Москвичей и гостей столицы приглашают к прогулке, начинающейся от арки главного входа и заканчивающейся у ландшафтного парка. Благодаря справочнику можно получить информацию об исторических сооружениях, многие из которых – объекты культурного наследия.
Выставка объединяет 49 объектов культурного наследия, среди которых исторические павильоны и фонтаны. В прошлом году на территории ВДНХ побывали 33 миллиона человек.
До этого в Москве начался сезон фонтанов. Так, в городе до 1 октября будет работать около 600 фонтанов.
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