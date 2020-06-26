Розы расцвели на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Выставке достижений народного хозяйства начали цвести розы. Большую часть кустов горожане могут найти на всей территории ВДНХ, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Так, больше всего роз можно посмотреть у фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок", на клумбах Центральной аллеи. Выставку украшают розы многих популярных видов, среди которых чайно-гибридные, флорибунда, почвопокровные, парковые и другие.
В общей сложности на ВДНХ высажено свыше 35 тысяч кустов различных сортов. При этом различия есть не только в оттенках, но и формах.
На клумбах возле Дома культуры, у памятника Ивану Владимировичу Мичурину и павильона № 510 "Гастроном № 1" можно заметить алые, желтые, темно-красные розы.
Отмечается, что особой гордостью ВДНХ является флорибунда сорта "сатчмо". Во время реставрации цветников к лету высадили около четырех тысяч цветов такого вида. Посмотреть на них можно на Центральной аллее ВДНХ и у фонтана "Дружба народов".
"Сатчмо" были украшением выставки и полвека назад. Такой сорт примечателен высокой устойчивостью к неблагоприятной погодной обстановке.
"Сегодня на территории ВДНХ растет около 200 штамбовых роз. Кроме того, благодаря грамотному комбинированию на территории выставки разных сортов роз, их цветы и неповторимый аромат будут радовать посетителей до поздней осени", – рассказали представители ВДНХ. Так, в пресс-службе обратили внимание на то, что с момента открытия выставки здесь каждый год появляются уникальные цветочные композиции.
В результате на территории ВДНХ весной и летом распускается около двух миллионов цветов и кустарников.
Ранее сообщалось, что последовательность цветения деревьев нарушилась в Москве в этом году. Яблоня, вишня и груша в некоторых местах стали цвести раньше, чем цветущая черемуха.
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