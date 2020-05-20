Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Последовательность цветения деревьев нарушилась в Москве в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве рассказали, что в этом году яблоня, вишня и груша в некоторых местах стали цвести раньше, чем цветущая черемуха. Специалисты Мосприроды отметили, что для стандартной ситуации характерен обратный процесс.

В ведомстве отметили, что в разных местах цветение деревьев одного вида происходит по-разному.

"Где-то вишня уже облетела, а где-то только распустилась. В одних местах черемуха уже отцветает, а в других – цветение в самом разгаре", – отметили в Мосприроде.

Специалисты в качестве причины называют наступление ранней затяжной весны, которая повлияла на сроки цветения деревьев. Кроме того, в департаменте обратили внимание на то, что в Москве также имеются экзотические виды растений, не характерные для средней полосы России. В Мосприроде рассказали о том, как у них в настоящий момент происходит цветение.

"Вишня сахалинская уже отцвела, ее цветение было скоротечно, как и подобает сакуре. Черемуха Маака пока только набирает бутоны. Зацветает яблоня. Отцветают ветроопыляемые деревья, такие как береза, в активной фазе цветение дуба черешчатого, наливаются бутоны рябины обыкновенной. А сирень венгерская зацветет только в конце мая – июне. Из типичных травянистых растений средней полосы сейчас цветут вероника дубравная, будра плющевидная, чесночница черешчатая, фиалка", – сообщили в департаменте.

Ранее Минэкологии Подмосковья сообщило, что в регионе участились случаи появления медведей возле жилых домов. В частности, известен случай, когда животное подошло близко к местам обитания людей в Черноголовке. Аналогичные случаи произошли в Пушкинском и Наро-Фоминском городских округах. Специалисты считают, что звери могли осмелеть на фоне пустых улиц из-за режима самоизоляции.