В Подмосковье участились случаи появления медведей вблизи жилья

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Минэкологии Московской области проверяют информацию о появлении медведя недалеко от Черноголовки, сообщает ИА "НСН".
В ведомстве сообщили, что о приближении хищника сообщила местная жительница. Отмечается, что до сих пор заход медведей в эти места не наблюдался.
Также медведей видели жители Пушкинского и Наро-Фоминского городских округов. Специалисты не исключают, что хищники осмелели на фоне режима самоизоляции.
Так, резко сократилось количество отдыхающих в лесных массивах. Кроме того, в Минэкологии напомнили, что из-за теплой зимы медведи вышли из спячки раньше обычного.
В это время медведи истощены, активно охотятся и становятся особенно агрессивными, предупредили в ведомстве. Также там указали, что медведи избегают встречи с человеком.
Однако для безопасности рекомендуется не посещать лес в одиночку. Кроме того, необходимо надеть яркую одежду, которая отпугивает зверей, а также взять с собой свисток.
Следует избегать навалов деревьев и зарослей кустарников. При встрече с животным нужно производить громкие звуки и поднять над головой куртку, чтобы казаться выше. Убегать от медведя нельзя, добавили специалисты.
Ранее медведь напал на мужчину в Ярославле и прокусил ему бедро. Пострадавшего спас таксист, который начал сигналить и моргать фарами, после чего зверь испугался и убежал.
В Ярославле таксист спас мужчину от медведя
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