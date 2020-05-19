В Подмосковье участились случаи появления медведей вблизи жилья

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Минэкологии Московской области проверяют информацию о появлении медведя недалеко от Черноголовки, сообщает ИА "НСН".

В ведомстве сообщили, что о приближении хищника сообщила местная жительница. Отмечается, что до сих пор заход медведей в эти места не наблюдался.

Также медведей видели жители Пушкинского и Наро-Фоминского городских округов. Специалисты не исключают, что хищники осмелели на фоне режима самоизоляции.

Так, резко сократилось количество отдыхающих в лесных массивах. Кроме того, в Минэкологии напомнили, что из-за теплой зимы медведи вышли из спячки раньше обычного.

В это время медведи истощены, активно охотятся и становятся особенно агрессивными, предупредили в ведомстве. Также там указали, что медведи избегают встречи с человеком.

Однако для безопасности рекомендуется не посещать лес в одиночку. Кроме того, необходимо надеть яркую одежду, которая отпугивает зверей, а также взять с собой свисток.

Следует избегать навалов деревьев и зарослей кустарников. При встрече с животным нужно производить громкие звуки и поднять над головой куртку, чтобы казаться выше. Убегать от медведя нельзя, добавили специалисты.

Ранее медведь напал на мужчину в Ярославле и прокусил ему бедро. Пострадавшего спас таксист, который начал сигналить и моргать фарами, после чего зверь испугался и убежал.