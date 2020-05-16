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Москва 24

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Город

05:20

В Москве увеличилась популяция белок

экология животные город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве за последнее десятилетие возросла популяция белок. Об этом рассказали в ГПБУ "Мосприрода".

Специалисты ведомства отметили, что белок можно встретить как в московских парках, так и на других природных территориях.

"В столице этот пушистый зверек себя чувствует замечательно и как настоящий грызун активно размножается", – передает РИА Новости сообщение Мосприроды.

В последнее время белок также стали замечать в зеленых жилых кварталах. Там животные имеют возможность активно перемещаться по балконам на уровне крон деревьев.

"Так что белка вполне может посетить кормушку на окне квартиры", – заявили специалисты.

Ранее стало известно, что в Московский зоопарк привезли африканских земляных белок. Вольер с грызунами расположили в павильоне "Копытные Африки". Сообщалось, что белки содержатся в условиях, приближенных к естественным.

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