Москвичам рассказали о правилах подкормки белок и синиц зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В национальном парке "Лосиный остров" рассказали, чем лучше подкармливать птиц и зверей в зимний период, сообщает Агентство "Москва".

Самым универсальным кормом считаются семечки подсолнуха, которые по балансу белков и жиров подходят для питания практически всех зимующих в парке птиц – синиц, снегирей, дятлов, поползней, пищух и других.

Отдельно для синиц можно вывешивать кусочки сырого несоленого сала. Белкам придутся по вкусу сырые арахис или фундук. А вот кормление хлебом не допускается.

Ранее москвичам рассказали, что зайцев, обитающих в парках, можно подкармливать сеном. Для лосей также оставляют сено и соль. Начинать подкормку важно только после того, как установятся низкая температура воздуха и постоянный снежный покров.