Краснокнижную ласку обнаружили в Крюковском лесопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Крюковском лесопарке обнаружили ласку, занесенную в Красную книгу Москвы. Жители Зеленограда стали чаще замечать зверьков во время прогулок, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечают специалисты Мосприроды, количество ласок на природных территориях столицы увеличилось за последние несколько лет.

"Это преимущественно связано с улучшением кормовой базы и стабильной экологической составляющей на особо охраняемых природных территориях. Все это, как следствие, положительным образом отражается в том числе на популяции ласки", – пояснили специалисты.

Всего на природных территориях города, по последним данным, насчитывается около 60 особей. При этом точное число животных невозможно: ласки очень осторожны и прячутся при появлении человека.

Ранее сообщалось, что змеи, лягушки, насекомые, ежи и ужи в столице впали в спячку из-за наступления осенних холодов и сокращения светового периода. Таким образом, на текущий момент впали в спячку уже все животные, которые вообще в нее уходят. Так они пережидают зиму с ее неблагоприятными условиями для жизни.

В Мосприроде пояснили, что с первыми холодами исчезают бабочки. Некоторые из них укрываются под старой корой деревьев, а некоторые могут зимовать в жилищах человека.

С наступлением заморозков в спячку с октября по апрель уходят и ежи. В первую очередь они прячутся из-за голода, а уже на потом из-за холода. Ежи выбирают глубокие норы, расположенные под слоем толстой подстилки и земли на глубине до 1,5 метра.

