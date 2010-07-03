Ежи и ужи в Москве впали в спячку из-за наступления осенних холодов

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Змеи, лягушки, насекомые, ежи и ужи в столице впали в спячку из-за наступления осенних холодов и сокращения светового периода, сообщает Агентство "Москва".
Таким образом, на текущий момент впали в спячку уже все животные, которые вообще в нее уходят. Так они пережидают зиму с ее неблагоприятными условиями для жизни.
В Мосприроде пояснили, что с первыми холодами исчезают бабочки. Некоторые из них укрываются под старой корой деревьев, а некоторые могут зимовать в жилищах человека.
У ос и шмелей на зимовку уходят лишь оплодотворенные самки, прячась в трухлявых пнях, под стволами упавших деревьев и в норах. После от холодов укрываются змеи и земноводные, например, жабы, лягушки и тритоны.
С наступлением заморозков в спячку с октября по апрель уходят и ежи. В первую очередь они прячутся из-за голода, а уже на потом из-за холода. Ежи выбирают глубокие норы, расположенные под слоем толстой подстилки и земли на глубине до 1,5 метра. К спячке ежи готовятся с весны – накапливают подкожный жир, чтобы пережить голодный период времени и разогреть организм в период пробуждения.
В то же время большинству млекопитающих обитателей московских природных парков на зиму прятаться не нужно. К ним относятся, например, зайцы-русаки и зайцы-беляки, мышевидные грызуны и полевки, бобры, белки, лоси, кабаны, ласки, горностаи, куницы, ондатры и водяные полевки.
1 ноября Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Теперь зоосад работает на час меньше – с 9:00 до 17:00. Кассы будут работать с 9:00 до 16:00. Такой график для посещений зоосада продлится до 28 февраля 2020 года.
Переход на зимний режим работы связан с сокращением светового дня, а также тем, что некоторые животные уходят в спячку. Зимой будут доступны теплые павильоны, а в вольерах с выходом на улицу останутся те виды животных, которым не страшен холод.
15 октября стало известно, что в Московском зоопарке сурки погрузились в спячку. За несколько недель до этого самки Сара и Нагайна стали редко выходить из своей норы и не притрагивались к пище. Самец Арчи же продолжал ходить вокруг своего обиталища почти каждый день. В этот раз сурки уснули позже, чем в предыдущие пару лет. Это связывают с сентябрьским потеплением.
К спячке готовились и медведи. Сперва они стали менее энергичными. Животных перевели на усиленный витаминный рацион с овощами и фруктами, а сами блюда стали калорийнее. С наступлением холодов в своих искусственных берлогах заснули бурая медведица и пара гималайских медведей. Белые медведи и большие панды зимой будут бодрствовать.
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