Тигр Дизель и панды прячутся от дождя под укрытиями в Московском зоопарке

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Обитатели Московского зоопарка – амурский тигр Дизель, дальневосточный леопард Мизер и панды – прячутся от дождя в укрытиях. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе зоосада.
Как пояснили специалисты, у каждого животного в вольере есть специальное укрытие, где можно переждать дождь или жару. "Таким образом никто из наших питомцев не испытывает дискомфорта, какая бы погода ни стояла на улице", – подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что на время непогоды в укрытиях особенно предпочитают находиться представители семейства кошачьих, в том числе семейство восточносибирских рысей. Копытные более спокойно переносят дождливые дни, отметили сотрудники зоопарка, добавив, что сильные осадки вносят изменения и в их распорядок дня.
"Например, молодые дагестанские туры и винторогие козлы перестают скакать по крутым склонам "Турьей горки", – пояснили специалисты.
Живущие на пруду черные лебеди, мандаринки и огари во время дождей держатся ближе к берегу или вообще выходят из воды. "А вот розовым и кудрявым пеликанам дождь нипочем. Также погода нисколько не смущает фламинго", – подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что этих пернатых переведут в закрытый теплый вольер только в ноябре, когда вода на пруду начнет замерзать.
Звезды зоопарка – большие панды Жуи и Диндин – предпочитают пережидать холодные осенние дожди во внутренней части павильона "Фауна Китая", хотя воду Диндин очень любит. "Когда киперы устраивают ей бодрящий душ, панда начинает носиться по вольеру, кувыркаться в струях воды и пытаться ухватить их лапой", – рассказали в зоопарке.
Ранее сообщалось, что тигр Дизель переедет из Московского зоопарка в США. Он будет жить в Омахе, в американском штате Небраска. Специалисты также планируют подобрать Дизелю пару. Отмечается, что потомство станет новой генетической линией вида в Америке.
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