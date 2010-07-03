Тигр Дизель и панды прячутся от дождя под укрытиями в Московском зоопарке

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Обитатели Московского зоопарка – амурский тигр Дизель, дальневосточный леопард Мизер и панды – прячутся от дождя в укрытиях. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе зоосада.

Как пояснили специалисты, у каждого животного в вольере есть специальное укрытие, где можно переждать дождь или жару. "Таким образом никто из наших питомцев не испытывает дискомфорта, какая бы погода ни стояла на улице", – подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что на время непогоды в укрытиях особенно предпочитают находиться представители семейства кошачьих, в том числе семейство восточносибирских рысей. Копытные более спокойно переносят дождливые дни, отметили сотрудники зоопарка, добавив, что сильные осадки вносят изменения и в их распорядок дня.

"Например, молодые дагестанские туры и винторогие козлы перестают скакать по крутым склонам "Турьей горки", – пояснили специалисты.

Живущие на пруду черные лебеди, мандаринки и огари во время дождей держатся ближе к берегу или вообще выходят из воды. "А вот розовым и кудрявым пеликанам дождь нипочем. Также погода нисколько не смущает фламинго", – подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что этих пернатых переведут в закрытый теплый вольер только в ноябре, когда вода на пруду начнет замерзать.

Звезды зоопарка – большие панды Жуи и Диндин – предпочитают пережидать холодные осенние дожди во внутренней части павильона "Фауна Китая", хотя воду Диндин очень любит. "Когда киперы устраивают ей бодрящий душ, панда начинает носиться по вольеру, кувыркаться в струях воды и пытаться ухватить их лапой", – рассказали в зоопарке.

Ранее сообщалось, что тигр Дизель переедет из Московского зоопарка в США. Он будет жить в Омахе, в американском штате Небраска. Специалисты также планируют подобрать Дизелю пару. Отмечается, что потомство станет новой генетической линией вида в Америке.