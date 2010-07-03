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Общество

14:05

Тигр Дизель из Московского зоопарка переедет в США

общество животные

Фото: moscowzoo.ru

Тигр Дизель из Центра воспроизводства редких видов Московского зоопарка переедет в Омаху (США, штат Небраска). Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Большинство амурских тигров Москвы (их в зоопарке шесть) живут в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском. Один из них, молодой самец Дизель, летом 2018 года поселился на "Острове зверей".

"Все детство Дизель провел в Центре, поэтому внимание публики было для него в новинку. С каждым днем тигр становился все смелее. В преддверии зимы Дизель выглядит по-настоящему роскошно. Сейчас мы готовим Дизеля к переезду в новый дом. Хищник пересечет океан, чтобы поселиться в зоопарке Омахи", – сказано в сообщении.

Также специалисты планируют подобрать Дизелю пару. Отмечается, что потомство станет новой генетической линией вида в Америке.

Ранее сообщалось, что пять кафрских рогатых воронов в Московском зоопарке переехали в закрытый вольер в "Доме птиц". "Дрого, Рубенс, Сократ, Платон и Бруно уютно устроились на новом месте и радушно встречают гостей", – рассказали в зоопарке.

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