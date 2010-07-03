Кафрские вороны из Московского зоопарка переехали в теплые вольеры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять кафрских рогатых воронов в Московском зоопарке переехали в закрытый вольер в "Доме птиц", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"Дрого, Рубенс, Сократ, Платон и Бруно уже уютно устроились на новом месте и радушно встречают гостей", – отметили в зоопарке.

Эти пернатые живут в жаркой Африке, поэтому не переносят холода. Помещение, в котором им предстоит зимовать, отапливается, в нем много игрушек и предметов обогащения среды.

Свои закрытые вольеры заново обживают приматы. Все чаще в своем домике скрывается птица-секретарь. Песцы, волки и овцебыки опушаются, на смену летнему меху приходит более густой и теплый.

30 сентября в Московском зоопарке стартовала акция "Осенний урожай". В течение всей осени там принимают тыквы, кукурузу, кабачки, дубовые листья и еловые шишки.

Продукты пойдут на корм енотам, соболям, воронам, бобрам, камышовым котам и дальневосточной лесной кошке, а также волкам и куницам.