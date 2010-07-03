Полезные подарки животным могут сделать гости Московского зоопарка

В Московском зоопарке 30 сентября стартует акция "Осенний урожай".
"В течение всей осени мы будем принимать тыквы, кукурузу, кабачки, дубовые листья и еловые шишки в специальном пункте, расположенном на служебном входе", – говорится на странице зоопарка в соцсети Facebook.
Отмечается, что продукты пойдут на корм енотам, соболям, воронам, бобрам, камышовым котам и дальневосточной лесной кошке, а также волкам и куницам.
Московский зоопарк является старейшим в России. В нем насчитывается более 10 тысяч обитателей. Он помогает сохранить и приумножить популяцию более 1200 видов животных.
Ранее сообщалось, что в зоопарке за весенне-летний период родились более 150 детенышей. Рекордсменами стали красные и розовые фламинго, у них появилось семь птенцов.
Зоопарк с 16 сентября поменял режим работы. Изменения связаны с сокращением светового дня. Теперь зоопарк будет открыт с 9:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно с 9:00 до 19:00.
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