Три африканских страуса появились в Московском зоопарке

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Три молодых африканских страуса будут жить в Московском зоопарке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

"Самец и две самки африканского страуса переехали в просторный вольер на новой территории неподалеку от экспозиции "Копытные Африки". Уже следующим летом их можно будет увидеть", – проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что птицы родились в июне 2018 года. Переезд страусы перенесли хорошо, а вот период адаптации осложнился.

"Нашим орнитологам потребовалось немало времени, чтобы птицы стали относиться к ним с доверием, вести себя спокойно и дружелюбно. <...> Сейчас птицы привыкли к новому вольеру, ухаживающим за ними сотрудникам и вниманию публики", – уточнили в зоопарке.

В пресс-службе отметили, что страусы очень энергичные, любознательные и прожорливые. В рацион птиц входят свежие овощи и фрукты, специальные комбикорма и ивовые веники.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк заработал по осеннему режиму. Рабочий день зоосада сократили на час.