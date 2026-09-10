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10 сентября, 05:48

Политика

Медведев объяснил ужесточение своей риторики поведением западных стран

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил ужесточение своей риторики поведением некоторых стран Запада.

"Причин несколько. Не буду лукавить – то, каким образом повели себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, повлияло на мою риторику. Если раньше я мог просто так думать – особенно находясь на известных государственных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто. Я считаю, что это правильно", – сказал политик в интервью газете "Ведомости".

Он считает, что его позиция отражает точку зрения многих россиян. Медведев также признался, что его разочаровали европейцы. Политик отметил, что те, с кем Москва выстраивала отношения, раньше казались умнее. Но при появлении конфликта их поведение стало другим.

При этом Медведев не призвал принимать точку зрения России. Он попросил оценить происходящее и задался рядом вопросов.

"Почему у нас такие обеспокоенности? Почему нам не нравится, когда наши соседи вступают в НАТО? Это же элементарная вещь", – сказал Медведев.

Помимо этого, Медведев заявил, что военный потенциал РФ позволяет нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО так, что от них "не останется камня на камне". Он подчеркнул, что подобный шаг стал бы точкой абсолютного невозврата для всей Земли.

Зампред Совбеза РФ также отметил, что у конфликта на Украине есть все предпосылки для того, чтобы перерасти в мировой. Он сказал, что если Москва не добьется завершения войны на своих условиях, то она произойдет снова.

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