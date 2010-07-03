Собянин открыл обновленный Детский зоопарк

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13:41
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Собянин открыл Детский зоопарк после реконструкции
Сергей Собянин открыл Детский зоопарк после комплексной реконструкции. Строительные работы велись более двух лет.
"У детского зоопарка второе рождение. Он стал другой – более комфортный и для животных, и для посетителей. Контактный зоопарк, он сам по себе уникален, и нужно, чтобы создавались такие условия, чтобы животные чувствовали себя комфортно, и можно было их потрогать только тогда, когда они сами этого хотят", – цитирует мэра Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что нужны также условия, которые позволят животным чувствовать себя хорошо в любое время года. Для этого нужно было сделать специальный подогрев, объяснил Собянин.
Мэр отметил, что после реконструкции площадь зоопарка увеличилась вдвое, а число животных – в пять раз.
"Это совсем уже другое пространство, другое качество, соответствует всем международным стандартам", – резюмировал он.
Детский зоопарк является частью Московского зоопарка. У него есть отдельный вход с Садово-Кудринской улицы. Предыдущая реконструкция проводилась в 1998 году. На этот раз было решено создать современный досуговый и образовательный центр, где дети смогут познакомиться с миром домашних животных.
В ходе реконструкции для животных обустроили обогреваемые вольеры, а для посетителей – комфортные рекреационные зоны. Главная особенность обновленного зоопарка – его разноплановая и обширная коллекция. Помимо известных домашних видов, в ней есть редкие и малоизвестные животные – например, осел Пуату, овцы Бордер-лейстер и четырехрогие овцы.
От содержания диких животных решили отказаться, чтобы обезопасить посетителей. По этой же причине некоторые виды экспонируются за специальными барьерами. Большинство животных прекрасно приспособлены к московской погоде, поэтому увидеть их можно в любое время года.
Для каждого вида подобрали оптимальные условия содержания и сбалансированный рацион, устроили специальные укрытия. Сотрудники зоопарка не будут вмешиваться в режим жизни животных и принуждать их выходить к посетителям. Это может нанести непоправимый вред, сократив продолжительность жизни.
В Детском зоопарке, помимо контактных зон "Лес" и "Ферма", открыты авиарий (большой вольер для птиц), голубятня, инкубатор, экспозиция домашней птицы и игровая площадка. Узнать об истории одомашнивания разных видов можно на специальных стендах. Коллекция животных была увеличена в 5 раз и сегодня насчитывает более 200 экземпляров.
В Инфоцентре будут проходить познавательные занятия, лекции, встречи с зоологами и творческие мастер-классы. Также здесь расположен новый штаб Академии Московского зоопарка – образовательного проекта, где школьные учителя, сотрудники зоопарков и владельцы домашних животных могут повысить свою квалификацию.
В ближайшее время в Детском зоопарке запустят экскурсии, включая инклюзивные программы. Там же можно посетить семейное кафе и сувенирный магазин.
С начала 2019 года Московский зоопарк принял 2,37 миллиона посетителей, проведено более тысячи экскурсий. Зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих в нем фламинго. Теперь там обитают 29 красных и 17 розовых фламинго.
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