Собянин открыл обновленный Детский зоопарк

Собянин открыл Детский зоопарк после реконструкции

Сергей Собянин открыл Детский зоопарк после комплексной реконструкции. Строительные работы велись более двух лет.

"У детского зоопарка второе рождение. Он стал другой – более комфортный и для животных, и для посетителей. Контактный зоопарк, он сам по себе уникален, и нужно, чтобы создавались такие условия, чтобы животные чувствовали себя комфортно, и можно было их потрогать только тогда, когда они сами этого хотят", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что нужны также условия, которые позволят животным чувствовать себя хорошо в любое время года. Для этого нужно было сделать специальный подогрев, объяснил Собянин.

Мэр отметил, что после реконструкции площадь зоопарка увеличилась вдвое, а число животных – в пять раз.

"Это совсем уже другое пространство, другое качество, соответствует всем международным стандартам", – резюмировал он.

Детский зоопарк является частью Московского зоопарка. У него есть отдельный вход с Садово-Кудринской улицы. Предыдущая реконструкция проводилась в 1998 году. На этот раз было решено создать современный досуговый и образовательный центр, где дети смогут познакомиться с миром домашних животных.

В ходе реконструкции для животных обустроили обогреваемые вольеры, а для посетителей – комфортные рекреационные зоны. Главная особенность обновленного зоопарка – его разноплановая и обширная коллекция. Помимо известных домашних видов, в ней есть редкие и малоизвестные животные – например, осел Пуату, овцы Бордер-лейстер и четырехрогие овцы.

От содержания диких животных решили отказаться, чтобы обезопасить посетителей. По этой же причине некоторые виды экспонируются за специальными барьерами. Большинство животных прекрасно приспособлены к московской погоде, поэтому увидеть их можно в любое время года.

Для каждого вида подобрали оптимальные условия содержания и сбалансированный рацион, устроили специальные укрытия. Сотрудники зоопарка не будут вмешиваться в режим жизни животных и принуждать их выходить к посетителям. Это может нанести непоправимый вред, сократив продолжительность жизни.

В Детском зоопарке, помимо контактных зон "Лес" и "Ферма", открыты авиарий (большой вольер для птиц), голубятня, инкубатор, экспозиция домашней птицы и игровая площадка. Узнать об истории одомашнивания разных видов можно на специальных стендах. Коллекция животных была увеличена в 5 раз и сегодня насчитывает более 200 экземпляров.

В Инфоцентре будут проходить познавательные занятия, лекции, встречи с зоологами и творческие мастер-классы. Также здесь расположен новый штаб Академии Московского зоопарка – образовательного проекта, где школьные учителя, сотрудники зоопарков и владельцы домашних животных могут повысить свою квалификацию.

В ближайшее время в Детском зоопарке запустят экскурсии, включая инклюзивные программы. Там же можно посетить семейное кафе и сувенирный магазин.

С начала 2019 года Московский зоопарк принял 2,37 миллиона посетителей, проведено более тысячи экскурсий. Зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих в нем фламинго. Теперь там обитают 29 красных и 17 розовых фламинго.