В Московском зоопарке рассказали, как панды спасаются от жары

Фото: скриншот видео www.facebook.com/MoscowZoo

Панды из Московского зоопарка спасаются от жары, купаясь в водоеме.

"В наружной части вольера у Диндин и Жуи есть небольшой бассейн, куда медведи могут погрузиться целиком. А вот водоемы во внутренней части предназначены для питья и играют декоративную роль. Однако Диндин это нисколько не останавливает – она с удовольствием валяется и кувыркается в воде, время от времени опуская мордочку к самой поверхности, чтобы напиться вдоволь", – говорится в сообщении зоосада в социальной сети Facebook.

Отмечается, что сурикаты, птенцы кафрских рогатых воронов, жирафы Самсон и Липа, черные антилопы напротив рады теплой погоде, так как привычны к африканскому зною.

Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут содержаться в зоосаде в течение 15 лет. Тем не менее юридически они, как и все большие панды в мире, являются собственностью КНР. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.

Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг", а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике "Дуцзянъянь". Самец гораздо крупнее самки и весит 96 килограммов, в то время как она – около 58. Вес панд полностью соответствует весу молодых особей.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк планирует поселить у себя новых обитателей – коал. Переговоры уже ведутся. В дикой природе популяция коал находится под угрозой. Австралийские зоозащитники бьют тревогу: численность этих уникальных животных упала до столь низкого уровня, что их можно считать "фактически вымершими". По данным экспертов, в природе осталось менее 80 тысяч особей.

