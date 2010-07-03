Московский зоопарк приобрел верблюда

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Московский зоопарк приобрел для разведения двугорбого верблюда. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сайт госзакупок.

"Наименование лота: покупка живых животных (верблюд двугорбый) для ГАУ "Московский зоопарк". Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих", – отмечается в документации.

На сайте также сообщается, что животное должно быть доставлено в столицу до конца июля нынешнего года.

Сейчас еще одна самка верблюда уже живет в Московском зоопарке. Ее доставили 20 лет назад из Астраханской области.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появятся два гигантских мамонтовых осла пуату. Животные были приобретены в Индонезии.