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Москва 24

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12 июля, 23:38

В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели пчел

экономика общество экология

12 июля, 23:38

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей вызвало массовую гибель пчел. Об этом сегодня сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

"Анализ ситуации показывает, что из года в год ситуация с массовой гибелью пчел ухудшается. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние 8 лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов", – сообщила представитель ведомства.

Отмечается, что сейчас контроль пестицидов и агрохимикатов в плодовоовощной продукции осуществляется Роспотребнадзором только тогда, когда продукция реализуется на прилавках. В подобных условиях при обнаружении небезопасной партии невозможно вовремя успеть снять товар с реализации.

"Объективно назвать такой процесс контролем невозможно", – заключила Юлия Мелано.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России летом отмечается массовая гибель пчел. В Минсельхозе заявили, что пчеловодству нанесен значительный ущерб.

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экономика общество экология

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