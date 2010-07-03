Пчелиные убежища появились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке начали обустраивать искусственные убежища для пчел и ос. До конца года планируется создать пять домиков, где будут селиться насекомые.

Первый установили неподалеку от павильона "Птицы и бабочки" на новой территории парка, передает портал мэра и правительства Москвы.

В теплое время года насекомые смогут выводить там потомство, а с приходом осени – укрываться от дождя и ветра, отмечается в сообщении.

Внешне конструкция напоминает большой скворечник с крышей и защитной сеткой на фасаде. Внутри уложены деревянные спилы и стебли бузины.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова объяснила необходимость создания благоприятных условий для размножения и жизни пчел и ос.

"Сокращение популяции или их полное исчезновение нанесет колоссальный урон природе Москвы. Вслед за ними исчезнут многие растения, цветы и травы", – сказала Акулова.

В Красную книгу Москвы внесено 22 вида ос и пчел. В условиях мегаполиса они не всегда могут самостоятельно найти подходящее место для жизни и выведения потомства.

Ранее стало известно, что пчелы, которые жили на крыше собора Нотр-Дам-де-Пари, выжили после пожара. Ульи располагались в 30 метрах от очага возгорания.