Бегемотиху Ксюшу переведут в открытый вольер Московского зоопарка в ближайшее время

В Московском зоопарке карликового бегемота Ксюшу планируют перевести из зимнего вольера в открытый в конце мая – начале июня, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
"За долгую зиму мы все успели порядком соскучиться по Ксюше, и сейчас, когда наступил летний сезон, с нетерпением ждем встречи. Планируется, что бегемота можно будет снова увидеть на экспозиции в конце мая – начале июня, когда температура в вечернее и ночное время не будет опускаться ниже плюс 10 градусов", – говорится в сообщении.
Сейчас Ксюша все еще содержится в своем зимнем вольере, недоступном для посещения. Помещение оборудовано двумя бассейнами.
С 27 апреля в Московском зоопарке заработал дополнительный вход со стороны Большой Грузинской улицы. Теперь посетители могут зайти в зоопарк рядом со служебным входом. Там появилась еще одна касса, где продают билеты без больших очередей.
Ранее посетителей Московского зоопарка призвали не ставить детей на края вольеров. Их также попросили не кормить животных.
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