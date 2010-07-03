Открылся вход в зоопарк с Большой Грузинской улицы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 27 апреля заработал дополнительный вход в Московский зоопарк со стороны Большой Грузинской улицы. Об этом сообщает сайт зоосада.

Теперь посетители могут зайти в зоопарк рядом со служебным входом. Там появилась еще одна касса, где продают билеты без больших очередей.

В пресс-службе отметили, что летом зоопарк становится местом всеобщего притяжения. Порой за один день туда приходят 70 тысяч человек. Дополнительный вход рядом с "Домом птиц" и "Слоновником" позволит разгрузить те, что были раньше.

"Новый вход расположен по адресу: улица Большая Грузинская, дом 1/102, за переходным мостом между старой и новой территорией зоопарка", – сказано в сообщении.

Ранее посетителей Московского зоопарка призвали не ставить детей на края вольеров. Их также попросили не кормить животных.