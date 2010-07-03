Посетителей Московского зоопарка призвали не ставить детей на края вольеров

Московский зоопарк призвал посетителей не трогать животных руками. Также гостей попросили не кормить обитателей зоосада.
"Даже безобидные на первый взгляд звери и птицы могут травмировать человека, который попытается их погладить", – приводит сообщение пресс-службы зоопарка Агентство "Москва".
Отмечается, что опасно ставить детей на край вольера.
"Также не стоит залезать за ограждения и отбойники, ставить детей на край вольера: это нарушает технику безопасности и подвергает риску не только их жизнь, но и жизнь наших питомцев", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что нельзя кормить животных, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.
"Если вы непременно хотите угостить кого-либо из обитателей зоопарка, воспользуйтесь кормом из специальных автоматов, которые удобно расположены по всей территории", – отметили в пресс-службе.
Посетителям напомнили о том, что нельзя шуметь, делать резкие движения, которые могут напугать или спровоцировать животных.
Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова ранее призвала посетителей столичных парков и лесов не кормить с рук белок, ежей и лис, чтобы избежать укусов.
Она напомнила, что на всех особо охраняемых природных территориях столицы есть подкормочные станции. Там можно оставить для животных корм.
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