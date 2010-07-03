Посетителей Московского зоопарка призвали не ставить детей на края вольеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский зоопарк призвал посетителей не трогать животных руками. Также гостей попросили не кормить обитателей зоосада.

"Даже безобидные на первый взгляд звери и птицы могут травмировать человека, который попытается их погладить", – приводит сообщение пресс-службы зоопарка Агентство "Москва".

Отмечается, что опасно ставить детей на край вольера.

"Также не стоит залезать за ограждения и отбойники, ставить детей на край вольера: это нарушает технику безопасности и подвергает риску не только их жизнь, но и жизнь наших питомцев", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нельзя кормить животных, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.

"Если вы непременно хотите угостить кого-либо из обитателей зоопарка, воспользуйтесь кормом из специальных автоматов, которые удобно расположены по всей территории", – отметили в пресс-службе.

Посетителям напомнили о том, что нельзя шуметь, делать резкие движения, которые могут напугать или спровоцировать животных.

Заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова ранее призвала посетителей столичных парков и лесов не кормить с рук белок, ежей и лис, чтобы избежать укусов.

Она напомнила, что на всех особо охраняемых природных территориях столицы есть подкормочные станции. Там можно оставить для животных корм.