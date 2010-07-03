Мосприрода рекомендовала не кормить с рук животных в лесах и парках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Посетителям столичных парков и лесов не стоит кормить с рук белок, ежей и лис, чтобы избежать укусов, сообщила заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.

По ее словам, кормление диких животных может привести к заболеваниям. К примеру, ежи являются переносчиками бешенства.

"Также было одно обращение гражданки, которая с ребенком прикармливала белку, и белка подходила все ближе и ближе и вдруг выхватила печенье из рук ребенка. Если вы не хотите, чтобы животное нанесло урон, не нужно все-таки его прикармливать", – приводит слова Струковой Агентство "Москва".

Она напомнила, что на всех особо охраняемых природных территориях столицы есть подкормочные станции. Там можно оставить для животных корм.



"Еще есть вопрос про лосей. Чаще всего лоси гибнут на МКАД, и водителям нужно быть внимательными и не превышать скорость", – сказала Струкова.

По ее словам, если животному нужна помощь, можно сообщить об этом по единому телефону справочной Москвы: 8 (495)777-77-77.

Ранее руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что в Москву из-за потепления стали мигрировать летучие мыши, лисы и зайцы.

Между тем в Московском зоопарке рассказали, что еще не все животные вышли из спячки. Позднее всех проснутся летучие мыши. Их пробуждение ожидается в конце апреля – начале мая.