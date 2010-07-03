В Московском зоопарке рассказали об аппетите медведей после спячки

Фото: ТАСС/Zuma

В Московском зоопарке проснулись после зимней спячки два гималайских и бурый камчатский медведи. Животные проспали около четырех месяцев, сообщает ИА "НСН".

Как рассказали сотрудники зоопарка, медведи чувствуют себя хорошо и вернутся к привычному ритму жизни через несколько недель. Во время спячки животные потеряли около 20–25% массы тела и теперь усиленно питаются.

"Бурая медведица предпочитает сочные груши и яблоки, также ей дают мед и сухофрукты", − отметили сотрудники зоосада. "У гималайских медведей почти такой же рацион, им еще немного дают зеленого винограда, который они очень любят", − добавили в зоопарке. Постепенно в рацион животных начнут вводить мясо, рыбу, овощи, орехи и витамины. Как пояснили специалисты, весной отощавших медведей важно правильно кормить, чтобы они получали полезные вещества.

Сотрудники зоопарка также напомнили, что несвоевременное пробуждение чревато для медведей стрессом и проблемами со здоровьем. "У нас на "Острове зверей" все время соответствующая обстановка – соблюдается тишина, никаких громких звуков, никаких передвижений. За их сном наблюдают зоологи и стараются, чтобы их ничто не беспокоило", − отметили в пресс-службе.

Ранее о состоянии медведей, только что вышедших из зимней спячки, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.