Медведи наконец проснулись в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В зоопарке Москвы два гималайских медведя и бурый камчатский медведь впервые вышли в свои наружные вольеры после зимней спячки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Зимние месяцы медведи провели во внутренних помещениях. В искусственных берлогах косолапые проспали около четырех месяцев. За это время хищники похудели на 20-25 % массы тела.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, медведи чувствуют себя хорошо, но все еще немного сонные. Для того, чтобы вернуться к привычному ритму жизни, животным потребуется несколько недель.

Медведям дают преимущественно растительную пищу. Гималайские медведи с удовольствием едят груши, яблоки и зеленый виноград, а бурая медведица предпочитает разнообразные фрукты, сухофрукты и мед. Постепенно в рацион хищников будут добавлять мясо и рыбу и увеличат порции.

В дикой природе пробуждение у данного вида хищников обычно происходит внезапно. Разбудить медведя может резкое потепление и таяние снега, или, например, затопление берлоги или другой внешний фактор.

В отличие от условий дикой природы в зоопарке специалисты стараются сделать так, чтобы медведи выходили из зимнего сна без стресса и возвращались к активному ритму жизни постепенно. По словам Акуловой, зимой зоологи стараются не нарушать сон медведей, которые и так спят очень чутко.

Директор зоосада выразила надежду, что гости зоопарка будут вести себя рядом с вольерами медведей максимально деликатно и тихо.

С каждым днем медведи будут все более активными. Увидеть косолапых обитателей можно на "Острове зверей", который расположен на новой территории зоопарка. Наиболее активны животные в утренние часы. После обеда они обычно уходят в скрытую от глаз часть вольера, чтобы отдохнуть.

Первыми в Московском зоопарке почувствовали весну сурки. Грызуны проснулись в начале марта.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Московский зоопарк стал открываться на час раньше и закрываться на час позже. Переход на новый режим работы связан с увеличением светового дня. Теперь зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 8:00 до 19:00. Кассы будут работать с 8:00 до 18:00.