Московский зоопарк изменит режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 апреля Московский зоопарк будет открываться на час раньше и закрываться на час позже. Переход на новый режим работы связан с увеличением светового дня, сообщает пресс-служба зоосада.

"Теперь зоопарк будет открыт для посетителей ежедневно с 8:00 до 19:00. Кассы будут работать с 8:00 до 18:00. Также до 18:00 будет осуществляться проход посетителей на территорию зоопарка", – говорится в сообщении.

Тем временем, обитатели зоопарка продолжают выходить из спячки. Вслед за сурками после зимы проснулись тушканчики. Они зимовали в специальных холодильниках, в условиях, приближенных к природным.

Скоро из спячки выйдут бурая медведица и гималайские медведи. Эти животные проспали более четырех месяцев. Также в ближайшее время должны проснуться еноты, енотовидные собаки, ежи, сони и тенреки.