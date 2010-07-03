Сурки в Московском зоопарке вышли из спячки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Степные сурки вышли из спячки в Московском зоопарке. Это восьмилетний самец Арчи и две четырехлетние самки – Нагайна и Сара, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Грызуны не появлялись на поверхности вольера почти пять месяцев. С середины октября они крепко спали в своей норе, которую утеплили сеном и сухой листвой перед холодами.

За время спячки сурки потеряли около трети веса. Зоологи уже начали давать корм – салат и овощи, но пока небольшими порциями. Суркам нужно время, чтобы восстановиться и вернуться к привычному режиму питания, пояснила гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Как только зверьки наберут вес, они начнут вместе резвиться, играть, а затем и готовиться к брачному периоду.



Днем гости зоосада уже могут увидеть прогуливающего по вольеру Арчи. Когда установится хорошая погода, укрытие окончательно покинут самки Сара и Нагайна. Понаблюдать за сурками можно на старой территории зоопарка.

Скоро будут будить и тушканчиков, которые провели всю зиму в специальных холодильных камерах. В таких приближенных к природным условиях грызуны впадают в глубокий сон и пребывают в нем до наступления весны. После проснутся сони, ежи, тенреки. В ближайшее время выйдут из спячки бурая медведица и два гималайских медведя.

1 марта зоопарк перешел на весенний режим работы. Зверинец будет работать ежедневно с 09:00 до 18:00, а кассы – с 09:00 до 17:00. Изменения связаны с увеличением светового дня.