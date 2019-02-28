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08:21

Московский зоопарк изменит режим работы

город

08:21

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк с 1 марта переходит на весенний режим работы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Зверинец будет работать ежедневно с 09:00 до 18:00, а кассы – с 09:00 до 17:00. Переход на новый режим работы связан с увеличением светового дня.

"Весна – особый период в жизни зоопарка. Именно в это время многие животные становятся более активными, а некоторые начинают готовиться к брачному периоду и появлению детенышей", – отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В частности, активнее начинают себя вести семейство кошачьих: рыси, дальневосточный леопард, амурские тигры и другие дикие кошки. Они входят в линьку, меняя густой мех на более легкий. Дикие кошки больше проводят времени на улице, греясь в солнечных лучах.

Также сотрудники зоопарка готовятся к пробуждению животных, которые всю зиму провели в спячке. Среди них – тушканчики, ежи, еноты-полоскуны, сурки и другие. Ближе к концу марта ожидается пробуждение медведицы Розы и ее гималайских сородичей.

Ранее сообщалось, что на арку входа в Московский зоопарк вернут барельеф с манулом. Золотая фигурка дикой кошки украшала арку с 1987 по 2013 год. Барельеф был демонтирован для проведения восстановительных работ.

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