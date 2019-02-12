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12 февраля, 08:35

На арку главного входа в Московский зоопарк вернут барельеф с манулом

город

12 февраля, 08:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На арку главного входа в Московский зоопарк планируют вернуть барельеф с манулом к 155-летию первого зоопарка России, которое отмечают 12 февраля, говорится на сайте зоосада.

Фигурка золотого цвета с надписью "Московский зоопарк" украшала арку главного входа с 1987 по 2013 год.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, именно в столичном зоопарке впервые удалось добиться размножения манулов в неволе.

"С 1975 года в рамках так называемой московской линии манулов было получено более 140 котят, которые жили и давали здоровое потомство в разных зоопарках мира", – приводятся в сообщении слова Акуловой.

Она отметила, что в 2013 году барельеф пришлось демонтировать для проведения восстановительных работ.

Обновленный барельеф планируют установить на историческое место уже этой весной.

Ранее сообщалось, что в этом году у Московского зоопарка появится свой гимн, который будет звучать во время торжественных и официальных мероприятий.

Конкурс на создание стихов и музыки для гимна стартовал летом 2018 года, в нем приняли участие более 150 человек со всей России. Победу одержали Наум Олев и Симон Осиашвили, написавшие стихи, и Олег Каледин, отвечавший за музыку.

Услышать гимн можно будет ежедневно в ближайшие месяцы во время открытия зоопарка.

город

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