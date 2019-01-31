У Московского зоопарка появится гимн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У Московского зоопарка появится свой гимн, который будет звучать во время торжественных и официальных мероприятий. Создание гимна приурочено к празднованию 13 февраля 155-летия зоопарка. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Конкурс на создание стихов и музыки для гимна стартовал летом 2018 года, в нем приняли участие более 150 человек со всей России. Победу одержали Наум Олев и Симон Осиашвили, написавшие стихи, и Олег Каледин, отвечавший за музыку.

Услышать гимн можно будет ежедневно в ближайшие месяцы во время открытия зоопарка. Официальная презентация произведения пройдет летом на конференции Союза зоопарков и аквариумов и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов.

Ранее сообщалось, что в феврале этого года начнется строительство пешеходного моста в зоопарке и дополнительного входа со стороны метро "Баррикадная".