Пешеходный мост и новый вход в зоопарк начнут строить в феврале 2019 года

В феврале этого года начнут строить пешеходный мост в Московском зоопарке и дополнительный вход со стороны метро "Баррикадная".
"Документация уже готова, в ближайшее время будет выдано разрешение на строительство объектов", – сообщила пресс-служба департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
Главный вход на территорию зоопарка, расположенный на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская, из-за высокой посещаемости не обеспечивает нужную пропускную способность весной, летом и осенью. Особенно это заметно в выходные и по праздникам – в эти дни число посетителей может превышать 60 тысяч человек в день. Из-за этого было решено построить новый вход в Московский зоопарк.
В департаменте сообщили, что это будет двухэтажный входной павильон с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми. Внутри разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные лавки, кафе, библиотеку и образовательный центр для лекций и мастер-классов.
В зоопарк можно будет попасть со второго этажа. Также в интерьере будут лифты, лестницы с пандусами и эскалаторы. Здание будет выдержано в стиле американского авангарда: оно будет геометрически правильным и лаконичным по дизайну.
Новый пешеходный мост высотой 12 метров и протяженностью 22 метра соединит старую территорию зоопарка с новой. Доступ на новый переход будет осуществляться по пандусам или на лифте. Ограждающие и несущие конструкции моста выполнят из металла, их покрасят в белый цвет. Ограждение будет противоударным.
В конце сентября прошлого года столичные власти согласовали проект строительства входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная".
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