Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:06

Пешеходный мост и новый вход в зоопарк начнут строить в феврале 2019 года

город строительство

15:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В феврале этого года начнут строить пешеходный мост в Московском зоопарке и дополнительный вход со стороны метро "Баррикадная".

"Документация уже готова, в ближайшее время будет выдано разрешение на строительство объектов", – сообщила пресс-служба департамента строительства со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

Главный вход на территорию зоопарка, расположенный на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская, из-за высокой посещаемости не обеспечивает нужную пропускную способность весной, летом и осенью. Особенно это заметно в выходные и по праздникам – в эти дни число посетителей может превышать 60 тысяч человек в день. Из-за этого было решено построить новый вход в Московский зоопарк.

В департаменте сообщили, что это будет двухэтажный входной павильон с белыми фасадами и стеклянными прозрачными дверьми. Внутри разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные лавки, кафе, библиотеку и образовательный центр для лекций и мастер-классов.

В зоопарк можно будет попасть со второго этажа. Также в интерьере будут лифты, лестницы с пандусами и эскалаторы. Здание будет выдержано в стиле американского авангарда: оно будет геометрически правильным и лаконичным по дизайну.

Новый пешеходный мост высотой 12 метров и протяженностью 22 метра соединит старую территорию зоопарка с новой. Доступ на новый переход будет осуществляться по пандусам или на лифте. Ограждающие и несущие конструкции моста выполнят из металла, их покрасят в белый цвет. Ограждение будет противоударным.

В конце сентября прошлого года столичные власти согласовали проект строительства входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная".

"Москва в цифрах": новое в Зоопарке

город строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика