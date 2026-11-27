Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Москве на Фестивальной площади парка "Сокольники" открылся каток с искусственным льдом. С этого момента стартовал юбилейный, 70-й сезон катания на коньках, сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

В день открытия для гостей подготовили ледовое шоу "Конек-Горбунок" и выступление шоу-балета Аллы Духовой Todes. Кроме того, для посетителей организовали танцевальный интерактив с блогером Артемом Ивашиным и мастер-класс чемпионки мира по фигурному катанию Екатерины Васильевой.

На сцене выступят студенты Академии Игоря Крутого, певец CHEBANOV, а также участники проектов "Голос. Дети" и "Детская Новая волна". Завершит программу массовое катание.

Глава департамента культуры Алексей Фурсин напомнил, что "Сокольники" является одним из старейших мест для катания в столице. Каток там заливают более 100 лет, в 1956 годам там появился первый в городе искусственный лед.

До конца зимы в городе пройдет более 20 ледовых спектаклей – в Парке Горького, "Коломенском", кинопарке "Москино" и на других площадках. В частности, новогодняя концепция в Парке Горького будет полностью посвящена театру, а каток в "Москино" превратится в съемочную площадку.

Каток в "Сокольниках" площадью 5,4 тысячи квадратных метров открыли в 2012 году. Одновременно на льду могут находиться до 1 000 человек. После комплексного благоустройства Фестивальной площади там появились новые борта со встроенной подсветкой, спортивные мачты освещения, новые павильоны проката, кафе и сцена для мероприятий.

Площадка будет работать каждый день с 10:00 до 23:00. Посетителям доступны пункты проката коньков, гардероб, кафе и специальные помощники для начинающих фигуристов. В течение зимы на катке планируют проводить массовые мероприятия и концерты.

Кроме того, москвичи могут покататься на коньках в саду имени Н. Э. Баумана, усадьбе Воронцово, музее-заповеднике "Царицыно", парках "Красная Пресня", Измайловском и Таганском. Самый протяженный каток – длиной 1,7 километра – развернулся на Царской набережной в "Коломенском". Он имеет площадь почти 13,5 тысячи квадратных метров и одновременно может вместить около 2,5 тысячи человек.