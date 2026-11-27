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Народное собрание Дагестана во втором окончательном чтении приняло закон, который вводит запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним на всей территории республики. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Дагестана.

Запрет начнет действовать 1 марта 2027 года и продлится до 1 марта 2032 года. Инициатором документа стал спикер парламента Заур Аскендеров.

В частности, продажу табачной и никотинсодержащей продукции запретят в детских и социальных учреждениях, зонах отдыха, на территориях у водоемов и на массовых мероприятиях с участием подростков. В парламенте пояснили, что такие меры направлены на снижение потребления табака и защиту населения от табачного дыма.

Кроме того, документ предусматривает дополнительные ограничения на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в отдельных общественных местах и помещениях.

Ранее аналогичный запрет на продажу вейпов приняли в Еврейской автономной области, Тюменской области, Камчатском крае, Крыму, Брянской и Астраханской областях, а также в других регионах.

Соответствующий федеральный закон подписал Владимир Путин. Согласно ему, регионы могут самостоятельно вводить мораторий на продажу такой продукции сроком на пять лет – с 1 марта 2027 до 1 марта 2032 года.