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В Тюменской области запретили розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в MAX.

Депутаты местной областной думы приняли соответствующий закон. Парламентарии единогласно выступили за введение запрета. Ограничения будут действовать до 1 марта 2032 года.

Как уточнил Моор, решение было принято в ответ на запросы родителей. Губернатор отметил, что школьники все чаще курят вейпы, и добавил, что разделяет тревогу за детей.

Кроме того, испарители никотина негативно влияют на здоровье подростков, и с подобным нельзя мириться, заключил он.

Ограничения, связанные с продажей электронных систем доставки никотина, приняли в связи с федеральным законом, который подписал Владимир Путин в июне. В рамках него регионы могут самостоятельно вводить мораторий на продажу такой продукции сроком на пять лет – с 1 марта 2027 до 1 марта 2032 года.

Продажу вейпов запретили и в других регионах страны, в том числе в Омской, Липецкой, Архангельской, Калининградской, Волгоградской, Новгородской и Ленинградской областях.