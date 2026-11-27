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Около 5 тысяч лифтов смонтировали в столичных домах в этом году в рамках программы капитального ремонта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Всего в 2026 году планируется установить свыше 5,5 тысячи лифтов, уточнил Бирюков. Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Сергея Собянина. За время ее реализации в жилых домах заменили более 55 тысяч подъемников, отметил заммэра.

С 2018 года лифты в домах, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, меняют строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. В рамках программы демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники.

Если в подъезде несколько подъемников, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Устанавливают современные отечественные лифты, которые по своим характеристикам полностью соответствуют требованиям безопасности и комфорта.

Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле: это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

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