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В Видновском перинатальном центре у 41-летней беременной женщины, поступившей на первые роды, выявили миому матки весом более килограмма, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Врачи решили провести кесарево сечение и удалить новообразование в рамках одного оперативного вмешательства.

По словам заведующей отделением патологии беременности Патимы Муртаевой, операцию разделили на два этапа. Вначале медики извлекли доношенного мальчика весом 4 килограмма 600 граммов и ростом 55 сантиметров, после чего удалили опухоль, сохранив пациентке матку.

После операции женщину вместе с младенцем оставили в перинатальном центре, где они продолжают находиться под наблюдением медиков.

Ранее медики Красногорской больницы спасли мужчину с гнилостно-некротической флегмоной – тяжелой инфекцией, вызывающей отмирание тканей и общую воспалительную реакцию организма. За несколько дней до госпитализации пациент получил рану на рыбалке, промыл ее водой и приложил подорожник.

Рентген также выявил скопление газа в мягких тканях, что указывало на анаэробную инфекцию – заражение бактериями, способными жить без кислорода. Заболевание быстро прогрессирует и без своевременной медицинской помощи может привести к смерти.

