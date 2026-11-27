Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Школы не вправе отказывать девятиклассникам в зачислении в десятый класс из-за результатов отбора в профильные классы. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил в беседе с RT.

Право ребенка на получение среднего общего образования является абсолютным, подчеркнул глава Минпросвещения, напомнив о соответствующем решении Верховного суда. Спорные случаи рассматриваются индивидуально, но решение всегда принимается в интересах ребенка, добавил Кравцов.

Министр отметил, что, если при переходе в десятый класс в выбранной школе не окажется свободных мест, ребенок все равно сможет продолжить обучение. В такой ситуации родителям стоит обратиться в региональный или муниципальный орган управления образованием, где помогут подобрать подходящий вариант – место в классе с базовым учебным планом или в другой школе.

Ранее Кравцов сообщил, что последние звонки в российских школах в этом учебном году планируют провести 26 мая. Единый день проведения праздников позволит выпускникам из разных регионов находиться в равных условиях и заранее настроиться на итоговые экзамены. В программу последних звонков предлагается включить поднятие флага и исполнение гимна России.

