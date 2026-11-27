Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 2,5 миллиона самозанятых зарегистрировано в Москве на 1 октября. Это 14% от общего числа самозанятых в России, сообщила заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она напомнила, что режим самозанятости позволяет превратить хобби в источник дохода и самостоятельно планировать рабочий график. Город, в свою очередь, помогает самозанятым интегрироваться в экономику – от цифровых сервисов до образовательных программ.

Только за девять месяцев 2026 года в Москве зарегистрировались почти 250 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход. Чаще всего при оформлении статуса указывают пассажирские и грузовые перевозки, доставку, сдачу квартир в аренду, рекламу и маркетинг, а также IT-услуги, дизайн и репетиторство.

С января по октябрь столичные самозанятые выдали клиентам 194,6 миллиона чеков. Средний размер чека на конец сентября составил 2 827 рублей. За девять месяцев в бюджет города от них поступило более 16,4 миллиарда рублей – на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за время действия режима столица получила свыше 76 миллиардов рублей такого налога.

Налог на профессиональный доход рассчитан на тех, кто работает на себя и не нанимает сотрудников. Регистрация проходит просто, сведения о доходах передаются автоматически, а отчитываться перед налоговой и применять кассовую технику не требуется.

Поддержку горожанам оказывают и в центрах занятости. В центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" на улице Щепкина максимум за три месяца можно освоить одну из 75 востребованных специальностей. Осенью 2025 года у центра открылась площадка практического обучения в Печатниках. После прохождения курса карьерные наставники помогают найти работу у ведущих работодателей Москвы или открыть собственное дело в новой сфере.

Во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке действует комплексная система поддержки предпринимателей. Карьерные консультанты помогают оценить потенциал, разобраться в нюансах открытия и ведения дела, составить бизнес-план, оформить статус самозанятого и найти первых клиентов.

Всего в России зарегистрированы 18 миллионов самозанятых. Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров отмечал, что после введения такого режима люди стали легально вести деятельность, свободно распоряжаться доходами и получать кредиты. Эксперимент с самозанятостью он назвал успешным.