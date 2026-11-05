Минфин РФ разрешит гражданам и бизнесу лично защищаться в спорах с налоговой

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Минфин России подготовил законопроект, который позволит гражданам и компаниям участвовать в рассмотрении жалоб на решения налоговых органов на очных встречах. Об этом сообщает газета "Известия".

Сейчас такая возможность предусмотрена только в исключительных случаях. Новые правила позволят заявителям пояснять свои аргументы и отвечать на доводы инспекции непосредственно на заседании.

Сложные дела предложено рассматривать с участием не менее трех сотрудников налоговых органов. По просьбе заявителя к обсуждению смогут подключить медиатора, который поможет сторонам договориться.

Заседания планируют протоколировать, а решения по жалобам – публиковать полностью, чтобы налогоплательщики могли изучать похожие споры и заранее оценивать свои перспективы. При этом срок подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган предлагают сократить с года до трех месяцев.

По мнению экспертов, более открытая процедура поможет исправлять ошибки до обращения в суд, однако сжатые сроки могут осложнить сбор документов. Эффективность изменений будет зависеть и от того, насколько содержательно станут рассматривать аргументы заявителей, считают они.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) начала тестировать скоринговую модель, которая поможет выявлять самозанятых, скрывающих доходы. Инструмент, в частности, нацелен на тех, кто неправомерно аннулирует чеки в приложении "Мой налог".

В службе также перечислили признаки, которые указывают на это: систематические отмены чеков за определенный период, а также отмена чека партнером самозанятого, например банком или цифровой платформой.