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02 ноября, 15:40

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Baza: ФНС начала проверять сделки россиян с недвижимостью в Белоруссии

ФНС начала проверять сделки россиян с недвижимостью в Белоруссии – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала проверять, отражены ли в декларациях доходы россиян от продажи и аренды квартир в Белоруссии. Об этом сообщает Baza.

Уточняется, что за год спрос на покупку белорусских квартир вырос в два раза. Только в Минске в 2026 году граждане России приобрели вдвое больше квартир, чем годом ранее. Также востребованы Гомель, Рогачев, Могилев и Брест.

Среди причин – относительно доступные цены, возможность сохранить сбережения в недвижимости, использовать жилье для переезда или сдачи в аренду.

Налоговый юрист Роман Пургин рассказал, что ФНС узнает о зарубежных сделках из обмена данными с белорусскими коллегами. С 1 августа 2026 года служба стала получать сведения за прошлый год и сверять их с декларациями в России.

По словам Пургина, если налог уплачен в Белоруссии, это не всегда снимает обязательства в России. Резиденты вправе зачесть зарубежный платеж, однако при более высоком российском налоге разницу нужно доплатить. При этом продажа квартиры может не облагаться НДФЛ, если соблюден минимальный срок владения – 3 года или 5 лет.

Нарушителям грозит штраф до 30% от неуплаченного налога за неподачу декларации и еще 20% – за неуплату налога. Если умысел доказан, второй штраф может достигать 40%.

Ранее стало известно, что ФНС тестирует скоринговую модель, которая поможет выявлять самозанятых, скрывающих доходы. Инструмент, в частности, нацелен на тех, кто неправомерно аннулирует чеки в приложении "Мой налог".

Признаки, которые указывают на это: систематические отмены чеков за определенный период, а также отмена чека партнером самозанятого, например банком или цифровой платформой.

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